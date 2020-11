Elisabetta Canalis, la vestaglia si apre: un sogno in pizzo nero, foto pazzesca a bordo piscina

12 novembre 2020 a

Semplicemente spettacolare. Si parla di Elisabetta Canalis e di una delle ultime foto ad altissimo tasso erotico che ha proposto a tutti i suoi seguaci su Instagram. Scatto che arriva dalla sua casa a Los Angeles, California, e in cui pubblicizza un brand. Ma l'immagine parla da sola. Eccola in vestaglia verde e scarpe col tacco. E quella vestaglia si apre, pericolosamente, mostrando l'intimo in pizzo nero: il reggiseno e le mutandine. Alle spalle una piscina, nell'acqua le foglie, è autunno. Lo sguardo della Canalis, super-sexy, rivolto verso il basso. Una posa maliziosa per una fotografia incantevole: la showgirl, come sempre, meravigliosa e inarrivabile.

