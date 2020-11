Amedeo Goria a Domenica Live, l'accusa di molestie sessuali da Michela Morellato: "Sambio di effusioni contraccambiate"

16 novembre 2020 a

Processo sommario ad Amedeo Goria in diretta a Domenica Live. Il celebre giornalista sportivo Rai, ospite in studio di Barbara D'Urso, deve rispondere alle accuse di molestie sessuali sollevate a suo carico da Michela Morellato. "Il fatto non sussiste", spiega Goria, secondo cui lui e la ragazza si sono conosciuti a maggio 2005, e dopo aver cenato in compagnia di amici l'ha riaccompagnata a casa. "Ci siamo scambiati delle effusioni contraccambiate", precisa il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, entrambe concorrenti al Grande Fratello Vip. Da quella sera, sarebbe partito uno scambio di sms per organizzare un appuntamento a Roma.

"Dopo due mesi e mezzo orchestrò qualcosa di televisivo e non ci siamo più visti - contrattacca Goria -. Fui screditato a livello televisivo e ricevetti la notizia che ero stato denunciato per molestie sessuali dopo tre mesi. Lei minacciava di proseguire una campagna diffamatoria e i miei legali decisero per un accordo, un atto di non belligeranza… e così è stato raggiunto l’accordo". Goria si definisce un "non violento" e una persona "incline al perdono", quindi non ha intenzione di proseguire la querelle con la Morellato.

