Grande Fratello Vip, Franceska Pepe e Matilde Brandi quasi alle mani: "Un autore le ha dovute dividere", il retroscena

17 novembre 2020 a

a

a

Una rissa sfiorata al Grande Fratello Vip. Le ex coinquiline Franceska Pepe e Matilde Brandi stavano per venire alle mani dietro le quinte della trasmissione e un autore è stato costretto a intervenire per evitare il peggio. A rivelare il retroscena è stato il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che ne ha parlato a Casa Chi, il programma in onda sulla pagina Instagram di chimagazine.it. "Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio - ha raccontato Signorini -. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita". Il riferimento è al litigio che la Pepe e la Brandi hanno avuto il giorno prima della diretta del GfVip a Live-Non è la D’Urso, dove la ex ballerina era scoppiata a piangere per gli attacchi dell’influencer. "La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli", ha concluso il conduttore.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma inguaiata dal fratello di Pretelli: "Guardate questa chat"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.