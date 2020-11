Grande Fratello Vip, agguato a Selvaggia Roma: pare che nella casa del reality...

Francesco Fredella 20 novembre 2020 a

a

a

Francesco Chiofalo tuona. E racconta la sua versione dei fatti contro Selvaggia Roma, ex fidanzata ai tempi di Temptation Island nonché concorrente del Grande Fratello Vip. Tra loro tutto è finito male. Anzi malissimo. Una storia piena di alti e bassi,litigate e rappacificazioni. Fino ai titoli di coda. Un rapporto ormai logorato del tutto. Ma l’ex concorrente di Temptation island vuole chiarezza e dice - per la prima volta a RTL102.5. News - di essere pronto a entrare nella casa più spiata d’Italia, quella del programma di Alfonso Signorini.

"Se fossi entrata prima...". Selvaggia Roma, altro schiaffo alla Gregoraci: rissa continua



“Lei ingigantisce tutto per far parlare di sé ovunque. E’ entrata nella casa dicendo che è un’amica speciale di Pierpaolo. Lui non la conoscesse proprio. Avete capito quello che ho passato in questi anni”, racconta.“Da quando ci siamo lasciati lei è esplosa contro di me, dicendo cose assurde senza prove. Ad esempio dice che io sarei stato violento nei suoi confronti. Falsissimo. E ho le prove. Mai alzerei le mani su una donna. Un gesto da vigliacchi da condannare. Sempre”, continua l’ex della Roma. Adesso Chiofalo è una fiume in piena. Senza freni racconta il suo passato mentre Selvaggia Roma si trova nella casa del programma di Canale 5, sotto i riflettori di tutta l’Italia. “La nostra storia è finita per tornare con il suo ex. In questi 5 anni che siamo stati insieme mi aveva sempre parlato male di lui. Poi è tornata con lui e ho preferito lasciar perdere”, dice Chiofalo. “Parla sempre male di me. Ovunque. Quando mi sono operato di tumore, lei in quell’occasione disse che era tutta in messa in scena. Entrerei nella casa per un confronto con lei. Ma non per fare il GF, vorrei andarci solo per farle capire quante bugie racconta”, conclude Chiofalo. Le sue parole hanno il sapore di un vero e proprio appello a Signorini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.