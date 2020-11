Mattino 5, Lory Del Santo massacra Oppini: "Ha 30 anni, cosa significano quelle lacrime". Federica Panicucci senza parole

24 novembre 2020 a

Le lacrime di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip dividono gli opinionisti di Federica Panicucci a Mattino 5. Nel salotto di Canale 5 è Lory Del Santo ad attaccare il figlio di Alba Parietti, commosso per le belle parole di papà Franco in diretta lunedì sera. "Ogni volta che vede un messaggio dei genitori piange come se fosse una tragedia. Ma è un uomo di più di 30 anni. Vuol dire che non aveva alcun rapporto fuori?".







Giudizio spietato non condiviso da Raffaello Tonon, che è stato protagonista di entrambi i GF, quello dei "normali" e dei "famosi". "Mi sarei tagliato una gamba pur di sentire mio padre dirmi le parole che Franco Oppini ha rivolto a Francesco - è la sua colorita espressione -. Ma perché c’è un misurometro delle lacrime? Oppini è una persona perbene, educata, carina, sensibilissimo. Stai lì mesi a farti due scatole, senti tuo padre dire così e piangi se no non hai un cuore". E anche la Panicucci si unisce al coro dei complimenti per il figlio d'arte, "cresciuto con la schiena ben dritta" grazie all’educazione impartitagli dai due celebri genitori.

