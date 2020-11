Uomini e donne, Tina Cipollari "felicemente single". Rottura brutale, lei lo annuncia così

27 novembre 2020 a

Tina Cipollari è single. Lo storico volto di Uomini e donne, il programma di canale 5 condotto da Maria De Filippi, lo ha annunciato sul suo account Instagram. "Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata", ha scritto la Cipollari, confermando così le voci e le indiscrezioni degli ultimi tempi sulla sua storia con Vincenzo Ferrara. "Tra me e Vincenzo è finita, perciò gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita", ha continuato l'opinionista di U&d.

Al momento non si conoscono i motivi della rottura. Alcuni settimanali nei giorni scorsi avevano parlato di un problema legato alla distanza, altri invece avevano menzionato l'ex marito della Cipollari, Kikò, che sarebbe stato la causa principale dei problemi di coppia tra Tina e Vincenzo. Ma nulla di tutto ciò è mai stato confermato o smentito dai diretti interessati. L'imprenditore, ormai ex compagno della Cipollari, ha scelto il silenzio e non ha commentato la notizia sui social.

