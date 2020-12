Paolo Brosio preso per i fondelli dalla baby-fidanzata? "Ho l'audio che lo dimostra", una prova agghiacciante

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

E non finisce qui. Sembra una soap, ma è soltanto l’inizio di un nuovo capitolo. Spunta la lettera di un avvocato per far venire a galla la prova regina. Ma andiamo per gradi. Da una parte Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis (giovanissima e bellissima), dall’altra Diego Granese, brillante imprenditore trentenne milanese, che è finito sulle pagine della cronaca rosa per una presunta storia segreta con la fidanzata di Brosio. Che nega: “Non c’è mai stato nulla. Nemmeno un bacio”. Granese è sicuro di quello che racconta: “Il bacio c’è stato e posso dimostrarlo, ho in mano la prova regina della mia verità”.

L’imprenditore, intervistato in esclusiva da Libero, sostiene che la fidanzata di Brosio avrebbe messo in piedi la storia con il giornalista per cavalcare l’onda della popolarità in televisione. E’ della stessa opinione Mila Suarez, che alcune settimane fa aveva lanciato l’allarme a Brosio: “Ti sta utilizzando per andare in televisione”. Ma Paolo, sicuramente, è innamorato della De Vitis e non vede alcuna sfumatura negativa in questa frequentazione. Granese, però, starebbe pensando ad una mossa per far venire a galla tutta la verità. E tuona: “Il mio avvocato - ve lo dico in anteprima - scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo. Quindi vorrei che questo audio - se Maria Laura mi autorizzasse e se non avesse nulla da nascondere - fosse reso pubblico alla stampa. Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”.



Granese, che ribadisce di non cercare alcuna popolarità da tutta questa vicenda, preferisce mettere in chiaro la propria posizione avendo in mano la prova del nove. Adesso come reagirà la fidanzata di Brosio? La De Vitis, una modella mozzafiato di 22 anni, è arrivata alla ribalta della popolarità anche grazie alla partecipazione di Brosio al Grande Fratello vip. Lei, però, ammette di essere coinvolta in questa storia improvvisa con il giornalista sessantenne. Ma dall’altra parte avrebbe confessato a Granese che tutto farebbe parte di un piano. Ora la prova in mano all’imprenditore milanese potrebbe incastrare la fidanzata di Brosio.

