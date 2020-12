Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e la battuta intima sul cucchiaio. Imbarazzo: "Vergognosa"

05 dicembre 2020 a

a

a

Ha annunciato l'addio alla casa del Grande Fratello Vip, ma Francesco Oppini ha fatto in tempo a vivere un ultimo imbarazzante momento. A sconvolgere la casa del reality di Canale 5 è Maria Teresa Ruta, che poche ore prima della puntata serale si è lasciata andare a una battuta di dubbio gusto su Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti.



"Mi sa che c'è la fila". Spietata Mara Venier, disintegra con sei parole il sogno di Maria Teresa Ruta: tanti saluti...

Si parla dell'esperienza sessuale della Ruta e del compagno in un sarcofago egizio. "Ma come avete fatto?", chiede incuriosito Cristiano Malgioglio. "A cucchiaio", replica Maria Teresa, che per far meglio capire la posizione a Malgy azzarda: "Lo sanno bene Francesco Oppini e Tommaso Zorzi cosa significa a cucchiaio". Cala il gelo, il riferimento alla amicizia e alla intimità dei due ragazzi (che sfida ogni convenzione un po' bigotta, visto che Francesco è eterosessuale e Tommaso no) viene colto dagli altri concorrenti. "Siamo io e Giulia che dormiamo a cucchiaio, non loro", glissa Stefania Orlando. E Zorzi commenta onesto: "Sono rimasto sbigottito perché ho visto il viso imbarazzato di Francesco". I fan reagiscono male, parlando di una battuta letteralmente "vergognosa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.