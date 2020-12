Andrea Damante, spunta una foto misteriosa: addio De Lellis, è lei la sua nuova fiamma?

Francesco Fredella 07 dicembre 2020 a

Una foto misteriosa potrebbe incastrare Andrea Damante, che si trova a Dubai per una vacanza-lavoro. Secondo le ultimissime indiscrezioni, l’ex di Giulia De Lellis avrebbe un rapporto speciale con Elisa Visari (attrice e modella). Anche lei, per puro caso, si trova a Dubai: sono gli scatti sui social a raccontarlo. Si tratta di un dettaglio che non sfugge ai fan del dj veronese. Una fonte ben informata, che ci chiede la riservatezza, racconta di un’amicizia speciale.

La bellissima Elisa ha partecipato al film “Dietro la notte, diretto da Daniele Falleri e prodotto dalla Fenix Entertainment (la società di produzione cinematografica e musicale - quotata in borsa - che fa capo a Riccardo Di Pasquale). Nessuna smentita e nessuna conferma da parte dei diretti interessasti. Ma una spifferata giunge alle nostre orecchie: “Damante e quella Elisa sono molto amici.Si sentono spesso”. Chissà. Sarà vero? Entrambi, stando a quello che raccontano su Instagram, sono a Dubai.

