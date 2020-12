Grande Fratello Vip, la scoperta intima di Tommaso Zorzi su Urtis: "Sono sotto choc, è sempre stato con dei tori ma..."

07 dicembre 2020 a

a

a

Tommaso Zorzi ha appena scoperto che Giacomo Urtis ha una cotta per lui. Si complicano ancora di più i rapporti tra i coinquilini all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Quello che si sta creando è un vero e proprio triangolo amoroso, visto che l'influencer milanese non ha alcun interesse per il chirurgo dei vip, anzi nei giorni scorsi ha ammesso quali sono i suoi veri sentimenti per Francesco Oppini, fidanzato con Cristina, che ha finalmente potuto riabbracciare una volta uscito dalla casa. Intanto Urtis ha rivelato a Selvaggia Roma di provare un interesse per Tommaso e Giulia Salemi ha spifferato tutto all'amico influencer, che si è detto molto sorpreso. "Mi viene da ridere dai. Io lo conosco da anni e non è mai successo nulla. Poi lui è sempre stato insieme a dei tori, grossi giocatori di rugby - questa la reazione di Zorzi -. Sono sotto choc, lui è un amico, non ho mai fatto pensieri di quel tipo. Dai, lui mi ha sempre portato a conoscere dei tacchini con i bicipiti enormi, ma hai visto me?”.

"Amore nel cucurio". Sconcerto al GF Vip: Gregoraci e Pretelli chiusi per ore, cos'è successo veramente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.