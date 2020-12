Fabrizio Corona, il sospetto di Alessi: "Qualcosa non torna", il dettaglio sulla partecipazione

07 dicembre 2020 a

Fabrizio Corona sta per sposare Lia Del Grosso? Il gossip corre sui social e in rete, dove sarebbero circolate anche delle presunte partecipazioni al grande evento: lei ha confermato tutto, lui invece ha smentito. Dove sta la verità? Secondo Roberto Alessi, ospite di Ogni Mattina su Tv8, “qualcosa non torna” in questa vicenda. “Mi sembra strano che basti una Pec per sposarsi”, ha dichiarato il giornalista che poi ha spiegato che è necessaria la Pec di entrambe le parti per inoltrare la richiesta online per le partecipazioni: quella di Corona non c’era. “Non riesco a capire cosa sia successo”, ha aggiunto Alessio che poi si è lasciato andare a un commento sull’ex re dei paparazzi: “Quello che fa scalpore è che un uomo che ha avuto le più bone adesso stia con una cinquantenne normale. Fa un certo effetto”.

