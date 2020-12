Live Non è la D'Urso, Brosio arrossisce. "Perché stiamo insieme", l'audio choc della fidanzata

Francesco Fredella 07 dicembre 2020 a

La fidanzata di Paolo Brosio s’arrampica sugli specchi al Live Non è la D'Urso dopo lo scacco matto di Diego Granese (l’imprenditore milanese che sostiene di aver avuto un flirt con Maria Laura De Vitis). "Sto con Brosio per arrivare al successo", ammette la modella nella registrazione. Che in studio dice stop all'audio, la prova choc di quella che sembrerebbe una messa in scena). Brosio arrossisce. Una soap.



"Ho l'audio che lo dimostra". Paolo Brosio preso per i fondelli dalla baby "fidanzata"? Una (agghiacciante) prova

"Abbiamo deciso di fare la talpa. Eravamo d’accordo per dire quelle cose, ma era falso", così si giustifica la De Vitis con Brosio in studio che non vuole ascoltare l’audio. Nemmeno durante la pubblicità. E nella prossima puntata di Live potrebbe esserci la macchina della verità. Brosio- Maria Laura De Vitis - Diego Granese: colpi di scena.

