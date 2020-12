William e Kate Middleton in Scozia? "Le regole valgono per tutti", accolti così: bordate contro la coppia reale

08 dicembre 2020 a

Kate Middleton e il Principe William accolti con freddezza, in maniera "glaciale". Succede in Scozia dove il primo ministro Nicola Sturgeon deve fare i conti con il coronavirus. La premier, a detta del quotidiano Telegraph, solitamente loquace si è invece presentata "monosillabica" e ha rimandato ogni domanda a Buckingham Palace. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno compiuto un tour in treno attraverso l'Inghilterra, per andare a ringraziare a nome della Corona i medici, gli infermieri e tutti i volontari che hanno dato un enorme e nobile contributo nell'affrontare la pandemia Covid. Proprio per l'occasione la Royal Couple ha voluto fare anche un breve salto a Edimburgo, capitale della Scozia, non ottenendo però un caloroso benvenuto.

"Il governo scozzese è stato avvisato dell'intenzione della visita, così noi ci siamo assicurati che la Famiglia Reale fosse a conoscenza, come ci si aspetterebbe, delle restrizioni in vigore in Scozia, in modo da poter decidere e pianificare la visita", ha detto il primo ministro che comunque non è riuscito a placare la polemica. "Le restrizioni sugli spostamenti valgono per tutti", "Ma non viviamo tutti sotto le stesse restrizioni agli spostamenti?", sono solo alcune delle critiche piovute durante la visita.

