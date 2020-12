Chiara Ferragni e Fedez, la foto davanti all'albero di Natale? Il "dettaglio" scatena il delirio: avete notato come...

11 dicembre 2020 a

Le tradizioni natalizie sono importanti per i Ferragnez, così come il rituale ritratto di famiglia davanti all'albero di Natale postato su Instagram. Quest'anno sia Chiara Ferragni che Fedez hanno deciso di pubblicare l'ultimo scatto insieme a quelli dei due anni precedenti, il 2018 e il 2019. I post hanno subito fatto il pieno di like e commenti. Ma c'è chi ha notato un particolare: gli addobbi. Qualcuno si è chiesto: "Beati voi che cambiate l'albero ogni anno, ma con le palline vecchie cosa ci fate? È uno spreco buttarle". In ogni foto infatti si vedono decorazioni e lucine diverse. Qualcun altro ha commentato: "Ma buttate ogni anno tutti gli addobbi?". E poi c'è anche chi la butta sul ridere: "Noi poveri abbiamo lo stesso albero da dieci anni".

