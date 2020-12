Giulia De Lellis, "la vostra donna è stata brava?". Follia, linciata per questa frase: ma come siamo ridotti?

11 dicembre 2020 a

Giulia De Lellis al centro della polemica. L'influencer con quasi 5 milioni di seguaci su Instagram ha fatto delle storie che non sono piaciute ai suoi follower. Mentre dava consigli sui regali da fare a Natale, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: "Se la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più...". Secondo alcuni, la frase è infelice perché lascia intendere che per ricevere un regalo una donna debba per forza aver fatto la brava. E molti hanno osservato che, visto il seguito che la De Lellis ha sui social, dovrebbe fare più attenzione al linguaggio che usa. Secondo altri, invece, le accuse di sessismo in questo caso sono inappropriate.

