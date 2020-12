Grande Fratello Vip, "ormai lo ha giurato". La sorella di Elettra Lamborghini mette nei guai Signorini

14 dicembre 2020 a

Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, non entrerà più nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La 24enne era stata annunciata come nuova concorrente del reality qualche settimana fa, ma adesso la sua partecipazione al programma di Canale 5 è saltata. L’ingresso era previsto per venerdì 18 dicembre, ma mentre gli altri nuovi gieffini – Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola – sono in isolamento, la Lamborghini è in vacanza sulle Dolomiti. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite storie Instagram.

In un primo momento si è pensato a un semplice rinvio, visto che il GfVip è stato prorogato fino a febbraio. Stando a quanto riporta Giornalettismo, invece, pare proprio che l’arrivo di Ginevra sia stato cancellato del tutto. I motivi di questa decisione sono avvolti nel mistero, ma secondo alcune indiscrezioni, sembra che la famiglia Lamborghini non abbia apprezzato questo nuovo progetto. E quindi la ragazza avrebbe giurato ai suoi parenti di non prendere più parte alla trasmissione.

