Grande Fratello Vip, "guarda questo st***o". Filippo Nardi subito squalificato? Un disastro: la frase inaccettabile

Disastro servito al Grande Fratello Vip, con Filippo Nardi che rischia la squalifica a poco più di due giorni dall'ingresso nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? La colpa? Aver violato il regolamento riferendo agli altri concorrenti dettagli segreti sullo show. Parlando con Tommaso Zorzi, il Conte si è lasciato sfuggire la seguente frase: "Che poi il programma finisce a metà febbraio…". Zorzi ha sgranato gli occhi: "Ma non finisce l'8?". Effettivamente, Signorini aveva comunicato alla casa l'estensione fino all'8 febbraio, omettendo la possibilità che la finale vada in onda il 15, una settimana in più.





Nardi si rende conto della gaffe e cala il gelo: "Dici l'otto Tommaso? Ehm… Boh… Non dico nulla…". "Guardate che str***zo - ha sbottato a quel punto Zorzi -. Non finisce l’otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da 3 mesi non farcelo". Poi scherzando, ma non troppo: "A questo punto ipotizzo che l’8 febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021".

