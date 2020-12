Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in lacrime: "Voglio uscire". Terremoto e indiscreto: cosa c'è dietro

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Dall’Orlando furioso alla Stefania Orlando in lacrime. Il passo è breve. Cosa è accaduto al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Di tutto. Tommaso Zorzi, a sorpresa, la nomina e lei scoppia a piangere. "Voglio uscire", dice. La casa è una polveriera: troppe tensioni. Una vera, netta, spaccatura che non lascia scampo ai vipponi. Ma è ancora una volta Tommaso Zorzi ad agguantare il primato nella casa ed è subito show. "Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando. La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo".

Ovviamente questo cambio di passo sorprende tutti, visto il legame che c’era tra Tommaso e Stefania. Che scopre tutto a fine trasmissione. Scoppia a piangere chiudendosi nel bagno. Ma alla base della nomination potrebbero esserci altri motivi che lasciano, ugualmente, senza fiato i telespettatori.

