Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck fuori controllo: "Putt***? Ti prendo a calci nel cu***". Sbroccata e insulti, roba da censura

Dopo il furibondo scontro dello scorso lunedì, Patrizia De Blanck è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con Stefania Orlando, per chiarirsi. Un confronto, quello avvenuto nel corso della diretta su Canale 5 del reality condotto da Alfonso Signorini, che non è piaciuto a Pupo: "Che delusione contessa, io le voglio bene ma lei mi delude", ha detto alla De Blanck. E quest'ultima, davanti a queste parole, ha sbroccato ancora: "Ti deludo perché tu vuoi farmi litigare con Stefania e dirle tante cavolate", ha liquidato Pupo. Ma l'opinionista non è arretrato di un millimetro, affermando che la contessa avrebbe detto ben altro tipo di cose alla Orlando. E qui la De Blanck ha rincarato: "Mi vuoi fare arrabbiare. Quando vengo in studio ti do un calcio in cu***", ha tuonato. E ancora: "Non puoi mettermi in bocca cose che non ho detto. Hanno detto che avrei dato della pu*** a lei l’altra volta. Non è vero!", ha concluso la De Blanck, più furibonda che mai.

