Grande Fratello Vip, la fidanzata di Oppini e la "incredibile somiglianza" con la suocera Alba Parietti

La fidanzata di Francesco Oppini interviene sull'amicizia tra il figlio di Alba Parietti e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, su Canale 5. Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Cristina Tomasini spende parole importanti. "L'amicizia con Tommaso è stata una lezione per tutti, anche per come l’ho gestita - ha spiegato Oppini -. Se ho avuto paura che potesse essere scambiata per una storia d’amore? L’ho pensato ma me ne sono fregato altamente perché l’amicizia è un sentimento che vale come l’amore e, quando una cosa è bella e vera, non pensi a come potrebbe essere intesa. È stato come quando, all’inizio, ero empatico con Dayane Mello: mi facevo trasportare dall’amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori, e per questo ho chiesto scusa a Cristina".

"Per me hanno dato un bel messaggio ed ero tranquilla, anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi!", ha spiegato Cristina. Riflessione intelligente, matura e non banale. Sarà contenta la "suocera" Alba, a cui secondo molti commentatori Cristina assomiglia anche fisicamente.

