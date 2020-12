Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco beccate in lavanderia: bacio spinto, grosso imbarazzo

19 dicembre 2020 a

Le due "amiche speciali" Dayane Mello e Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda, colte in flagrante nella lavanderia del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana e l'attrice italiana sembrano sempre più intime, combattute tra attrazione e gelosia. E Signorini le "processa" durante il serale, facendo parlare Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando. I due sono entrati nel locale lavanderia proprio nel momento in cui Dayane e Adua, appartate, si stavano baciando.



Grosso imbarazzo, con Malgioglio che sul momento aveva scherzato ("Ma non potevate flirtare nella lavatrice?"), ma che poi, una volta rivisto il filmato di fronte alle due amiche, non va per il sottile. Antonella Elia, dallo studio, le provoca: "Ma io ho una domanda: come vi baciavate?". Malgy, pronto: "Eh tesori, cosa facevate? Abbiamo visto le vostre bocche unirsi!". Altro che innocente "bacio a stampo", come azzardato da una imbarazzatissima Adua. Che dopo la fine del collegamento in diretta, chiede terrorizzata a Stefania e Cristiano: "Ma allora avete visto tutto?".

