Ballando con le Stelle, pazzesco intreccio con Mediaset: voci sul ballerino Akash e lei...

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

a

a

Akash Kumar,il bellissimo modello che ha partecipato a Ballando con le stelle, potrebbe tornare a far parlare di sé. Infatti, c’è un indiscrezione che ci racconta: “Si sente spesso con Giovanna Abate di Uomini e donne”, ovviamente lui non smentisce e non conferma. Ma la spifferata è giunta alle nostre orecchie indiscrete. Adesso, il bel modello - famoso sulle passerelle di tutto il mondo - potrebbe tornare in tv, visto che è super corteggiato.

"Sconcertante, Elisa Isoardi scaricata in diretta tv": siluro di "Striscia", come beccano il suo uomo. Ma davvero? | Guarda



Akash e Giovanna pare che si siano conosciuti durante una serata di Miss Italia. Una chiacchierata, come tante altre, e poi un po’ di messaggi scambiati. Da lì una era e propria amicizia che, adesso, fa insospettire tutti. Indagheremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.