Grande Fratello Vip, "Dayane Mello non vuole". Terremoto a Capodanno, la rivelazione di Samantha De Grenet

Dayane Mello sempre più lontana dall’ex amica Rosalinda Cannavò. In occasione delle celebrazioni di Capodanno, il Grande Fratello Vip ha deciso di dividere gli inquilini in due squadre, oro e rossa, per farli esibire in canti e coreografie. A capo del team oro c’è Stefania Orlando; mentre alla guida del team rosso c’è Maria Teresa Ruta. Poco dopo la formazione delle squadre, Samantha De Grenet ha fatto una richiesta ai suoi compagni a nome di Dayane: “Dayane ha espresso la volontà di cambiare squadra per motivi che lei sa, quindi o io o Cecilia dobbiamo passare nell’altra squadra”. La scelta della modella probabilmente è stata dettata dal desiderio di non fare parte dello stesso gruppo di Rosalinda, come precedentemente deciso dal GfVip.

Tutti i membri della squadra oro hanno accettato di buon grado questa richiesta, solo Cecilia si è mostrata in disaccordo: “Io non cambio, ho già iniziato a provare”. Dunque, è stata Samantha a cambiare team, passando alla formazione rossa. Rosalinda è apparsa molto scossa per l’accaduto, ma la De Grenet ha provato a consolarla: “Stai tranquilla, non dipende da te, ma da una sua volontà che prescinde da te”. Criptica la risposta dell’attrice: “Se lei è felice, io sono felice”.

