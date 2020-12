Melissa Satta, "ma lui è sposato con figli": nuovo flirt? Minaccia di portare Signorini in tribunale

Francesco Fredella 30 dicembre 2020 a

E adesso Melissa Satta sbotta. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, che ha parlato di un suo flirt con Matteo Rivetti, lascia senza fiato tutti. La Satta, coinvolta improvvisamente in un clamore mediatico senza precedenti, torna a fare chiarezza sui social con un video bomba. Melissa da poco ha concluso la storia con Kevin Boateng e ribadisce che non ci sarebbe nulla di vero sulla presunta storia con Rivetti.

Poi si scaglia contro Chi minacciando azioni legali. Rivetti, come racconta la Satta, è sposato. “Un signore che non conosco, non ho mai visto. Tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una famiglia, è sposato e ha due figli. […] Sto vivendo un momento particolare e doloroso della mia vita e sto cercando di viverla tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio”, dice la Satta sui social. Sono scioccata, sono addolorata. Sono sconvolta da quello che mi è successo oggi. Per me ma soprattutto per questa persona. Basta a questa libertà di infangare e distruggere la vita degli altri”.

