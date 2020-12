Elisabetta Gregoraci, "usava una parrucca per andare a trovarla": spunta un testimone sul clamoroso amante vip

31 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci continua a essere un bersaglio delle riviste di gossip, anche a settimane dall’uscita dal Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata una protagonista indiscussa del reality di Canale 5 di Alfonso Signorini e probabilmente sarebbe arrivata fino in fondo, se non avesse deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la casa di Cinecittà dopo aver saputo del prolungamento a febbraio. Il settimanale Oggi ha contattato diverse persone che hanno affermato l’esistenza di una storia clandestina tra la Gregoraci e Stefano Bettarini. Tutto sarebbe nato a Buona Domenica e si sarebbe svolto nel periodo 2006-2008: “Lui era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio”, ha dichiarato il cantante Stefano Picchi, che poi ha aggiunto: “Mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre”. Alle parole dell’artista si aggiungono quelle di Maurizio Sorge, paparazzo che da decenni rincorre i vip: “Noi fotografi sapevamo che stavano insieme e li seguivamo. Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma. Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi”.

"Non so come si comporta". La Gregoraci? Il dubbio più pesante dentro la casa del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.