Grande Fratello Vip, Signorini pugnalato a Mediaset: chi ha guardato Amadeus su Ra1 a Capodanno

Pugnalata ad Alfonso Signorini dal cuore del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 da lui condotto. O meglio, da Stefano Bettarini che dal GF Vip è stato sedotto, accolto come concorrente in corsa e poi squalificato a tempo di record per colpa di una bestemmia. L'ex calciatore di Cagliari, Fiorentina e Venezia non l'ha presa bene, denunciando favoritismi, "figli e figliastri", addirittura una "lobby gay" che deciderebbe cosa è politicamente corretto e cosa no e minacciando azioni legali contro lo show Mediaset.

"Uccelli e scop***. E poi...". Sconvolgente accusa a Signorini: "C'è una lobby gay dentro il Grande Fratello Vip"

A Capodanno, la sua clamorosa rivincita. Lo speciale di San Silvestro Happy New Year è stato un flop dal punto di vista degli ascolti, con Signorini "triplicato" da L'anno che verrà condotto su Rai1 da Amadeus (12,9% di share contro il 33.9%). E Bettarini brinda a suo modo, con una Story su Instagram decisamente velenosa: "Brutto sogno? Tranquilli, è solo L’anno che verrà!".

