Grande Fratello Vip, "limonare sì il resto no?". Filippo Nardi, perché era assente al Capodanno in tv

02 gennaio 2021 a

a

a

Filippo Nardi non era presente al party di Capodanno organizzato dal Grande Fratello Vip e adesso è proprio lui a svelare il motivo dell'assenza. Alla domanda di un utente sui social, che chiedeva perché lui e Stefano Bettarini non fossero presenti in studio il 31 dicembre, Nardi ha risposto: “Non sono stato invitato”. Bettarini, intanto, anche lui squalificato dal gioco qualche tempo fa, va avanti con la sua battaglia contro il reality show di Alfonso Signorini e Filippo Nardi è dalla sua parte. Sotto uno dei recenti post al veleno su Instagram, in cui l’ex calciatore si lamenta della mancata espulsione di Samantha De Grenet, colpevole di aver rivolto parole dure (“Ti uccido”) contro Stefania Orlando, Nardi ha lasciato un commento al vetriolo. “Il contratto dice che un’eliminazione è valida per ‘un comportamento fuori dallo spirito del gioco’, ovviamente deciso da loro, purtroppo nessuno precisa cosa sarebbe esattamente lo spirito del gioco – ha scritto -. Quindi ridere, piangere e limonare sembrerebbe lo spirito del gioco, litigare ed ironizzare no… boh? Peccato, mi stavo divertendo!”. Nardi, ricordiamo, è stato squalificato con l’accusa di “sessismo” mosso verbalmente ai danni di Maria Teresa Ruta. Lui, però, sostiene che le frasi incriminate sul “teabagging” (una pratica sessuale) fossero dettate dal sex humor inglese che lo contraddistingue e non dal suo presunto intento di fare sessismo.

"Amore sotto le lenzuola". Salemi e Pretelli, a letto succede di tutto: occhio alle mani. Regia del GF Vip nel panico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.