Melissa Satta, l'uomo sposato con due figli e uno sfogo drammatico: "Sono sconvolta, basta distruggere la vita delle persone"

Dopo la recente e definitiva separazione da Kevin Prince Boateng, si sono rincorse voci su un nuovo flirt per Melissa Satta. Voci che però la diretta interessata ha smentito su Instagram, con un video in cui si è mostrata addolorata, turbata e un poco sconvolta. Le voci, per inciso, la davano insieme al figlio di un noto imprenditore. "Tutto falso. Sono addolorata e sconvolta. Non conosco nemmeno quest'uomo", ha tagliato corto la showgirl sarda. Smentita l'indiscrezione rilanciata dal rotocalco Chi, insomma. "Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata - ha esordito nel video sui social -. È stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco, e che son venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli". E ancora: "Io sto vivendo un periodo molto doloroso della mia vita, come sapete, sto facendo il possibile per gestirlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo mio figlio. È difficile ma sto facendo del mio meglio", ha ribadito. "Ho sempre accettato il gossip, sono 16 anni che faccio questo lavoro. Se mi fotograferanno con qualcuno, quando succederà, non ci saranno problemi - ha rimarcato l'ex Velina -. Ma ora sono scioccata, addolorata e sconvolta, mi dispiace per me e per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza un motivo, basta a questa libertà di infangare e distruggere la vita degli altri. Ho le spalle larghe e spero di superare anche questa, e che il 2021 sia un anno migliore", ha concluso la Satta. Parole chiare. Anzi, chiarissime.

