Sandra Milo, "che foto mi mandano gli uomini". Roba da matti: vergogna intima a 87 anni

05 gennaio 2021 a

a

a

È stufa, Sandra Milo. La 87enne attrice italiana, nelle sue stories su Instagram, ha confessato di ricevere sui social dei poco graditi "regali" dai suoi ammiratori o sedicenti tali. "Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili… E non mi riferisco a quelli del Parlamento. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo. Roba da matti".



"Fermati, non farlo". Storie Italiane, Sandra Milo verso il disastro. Eleonora Daniele prova a bloccarla, gelo in diretta

Una confessione decisamente sconvolgente anche per chi, come lei, nella sua lunga carriera da sex symbol del cinema italiano ha dovuto far fronte a ogni approccio possibile. "Comunicazione rivolta a chiunque: non solo non sono solita a incontrare persone che mi scrivono sui social, ma non sono neppure interessata", ha poi messo le cose in chiaro. E ai fan che protestano, replica così: "Vorrei che fossero le donne se e quando ricevere le attenzioni degli uomini senza che questi debbano sentirsi autorizzati a renderci oggetto delle loro mire".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.