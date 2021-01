Mattino 5, "Pretelli e...". Federica Panicucci, imbarazzo in studio su Giulia Salemi: "Scusatemi", la gaffe

05 gennaio 2021 a

Qualche secondo di imbarazzo per Federica Panicucci a Mattino 5, il contenitore mattutino di Canale 5. "Colpa" di Giulia Salemi, chiacchieratissima concorrente del Grande Fratello Vip protagonista di scene bollenti nella casa con Pier Paolo Pretelli. E proprio per introdurre l'argomento della storia d'amore (e delle effusioni) tra l'ex velino di Striscia la notizia e l'influcencer italo-persiana, la Panicucci è inciampata in una piccola gaffe. Al momento di pronunciare i nomi dei due inquilini, tutto liscio su Pretelli e silenzio "impapinato" sullla Salemi. Tanto da costringere la presentatrice a chiedere venia ai telespettatori: "Scusate, ho avuto un attimo di amnesia". Poi in studio i vari opinionisti hanno potuto passare ai commenti (pepati) sulla coppietta.

