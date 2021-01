Francesca Pascale e Paola Turci pizzicate assieme, il dettaglio nella foto notato da Dagospia

06 gennaio 2021 a

Un vero e proprio scoop. Il settimanale Oggi, nell'edizione del 7 dicembre, ha pubblicato nuove foto sull'ex compagna di Silvio Berlusconi. Francesca Pascale è stata pizzicata assieme all'amica speciale Paola Turci. Dopo le foto insieme sullo yacht le due sono state beccate a braccetto per le vie dello shopping intente a fare compere. Non solo, perché come salta subito all'attentissimo occhio di Dagospia la cantante "esibisce un vistoso anello". Che il Cavaliere sia stato definitivamente dimenticato e la loro storia archiviata? Chissà. Certo è che la Pascale, lasciata per Marta Fascina, sembra aver ritrovato la felicità dopo la rottura inaspettata.

