Ivanka Trump, clamorosa gaffe: pensa sia il padre Donald, ma sbaglia. Con chi lo confonde

Clamorosa gaffe social per Ivanka, la figlia del presidente uscente Donald Trump. L’imprenditrice ha pubblicato su Twitter un selfie in cui si mostra a bordo dell’Air Force One in volo verso la Georgia. Sullo sfondo, il tycoon seduto mentre controlla il suo smartphone. A corredo della foto un messaggio per invitare gli elettori a votare per il ballottaggio per il Senato. “Verso la Georgia con papà. Georgia vai a votare!!!", ha scritto Ivanka. Solo che invece di taggare il padre, ha taggato il rapper Meat Loaf che ha un username simile a quello di Trump. Lo stesso post è stato pubblicato anche su Instgram, dove è stato commesso lo stesso errore. Dopo l'ironia che si è scatenata su social media, Ivanka ha corretto il tag su Instagram, ma non su Twitter.

