Striscia la notizia, "il mio corpo cambia". Ricordate l'ex velina Ludovica Frasca? Il selfie "estremo" allo specchio

Anche le veline di Striscia la notizia non si sentono bellissime. Ludovica Frasca, sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 dal 2013 al 2017, ha pubblicato su Instagram un selfie allo specchio, senza veli. Esibizionismo? Al contrario, perché la splendida ex fidanzata di Luca Bizzarri ha scelto questo scatto per una confessione dal sapore liberatorio. "Voglio avere fiducia in me stessa, è il mio obiettivo per il 2021".

La Frasca ha deciso di non nascondere il suo difficile rapporto con il peso: "Ora sto crescendo, cambiando e il mio corpo con me. Lo accetto sempre di più anche se negli ultimi anni ho lottato molto con questo argomento. Mi sentivo male per ogni singolo chilo che guadagnavo come se il mio valore personale si sarebbe giudicato solo attraverso la mia forma. Pazzia. Non è affatto così. Ora mi sento come se fossi più in comunicazione con il mio corpo. Lo ascolto, non ho fretta di cambiare, ho i miei giorni in cui mi sento benissimo e giorni in cui mi sento gonfia e malissimo per alcuni motivi. Sto cercando di non preoccuparmene…". Il messaggio finale è rivolto idealmente a tutte le ragazze: "Voglio amare me stessa sempre di più e non lasciare che la mia mancanza di fiducia intacchi la mia vita. Più amore e più forza mentale. Sii reale".

