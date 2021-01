Arisa, la scandalosa foto senza vestiti nel letto col fidanzato. "Sapete di chi è amico?", sconcerto in Rai

08 gennaio 2021 a

“Una foto (after sex?) è circolata con parecchio stupore dalle parti di Viale Mazzini”. Lo scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, in riferimento a uno scatto a letto di Arisa, che era in compagnia di Andrea Di Carlo. Quest’ultimo è il suo manager, recentemente diventato anche il suo fidanzato: ovviamente non c’è nulla di male, ma pare che in Rai sia molto discusso questo rapporto, dato che Di Carlo è amico di Stefano Coletta e Arisa figura tra i 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021. Nelle ultime settimane c’è stata quasi una sovraesposizione mediatica per la cantante, impegnata ad Amici in qualità di maestra di canto ma comparsa anche al Grande Fratello Vip e pure su Rai1 con Amadeus in vista del Festival.

