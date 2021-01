Grande Fratello Vip, "se viene qui mi inc***o". Walter Zenga, il più brutale dei rifiuti

10 gennaio 2021 a

a

a

"Se mio padre viene qui mi inc***o". Al Grande Fratello Vip tiene ancora banco il caso Walter Zenga. Gira voce che l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale di anni 80 e 90 possa essere invitato da Alfonso Signorini a entrare nella casa per un confronto con il figlio Andrea, concorrente del reality protagonista di un duro sfogo nei confronti del padre, con cui di fatto non ha mai avuto un rapporto. "Io di lui non ho niente, niente"; ha detto parlando con Andrea Zelletta. "Vorrei raccontarvi dei dettagli, che non posso raccontare, piccole cose, dei dettagli che non posso raccontare. I genitori sono le persone che ti crescono".

Improvviso raptus di passione: "agguato" a Zenga, Dayane Mello lo travolge nel corridoio: scena calda al GF Vip

"Nei momenti importanti della mia vita - aveva ammesso Zenga Junior -, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato". E se davvero Walter avesse intenzione di cercare un riavvicinamento, precisa Andrea, "per tornare da me, prima deve passare da mio fratello, perché io so che cosa ha passato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.