Grande Fratello Vip, "a Roma gira una voce". Patrizia De Blanck puzza? La sconcertante rivelazione intima del nobile

La "puzza" di Patrizia De Blanck tiene ancora banco, nonostante a contessa romana sia uscita da diverse settimane dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Era stato il figlio di Marina Ripa di Meana a a tirare fuori la maliziosa indiscrezione, ospite di Barbara D'Urso in tv, e per quelle parole è stato letteralmente sbranato dalla De Blanck: "Appena uscita dalla casa mi ha telefonato dicendomi che Marina si sarà rivoltata nella tomba", ha rivelato l'uomo in una intervista al settimanale Nuovo.

La Contessa l'ha accusato di aver messo in giro la voce solo per ottenere visibilità e ospitate in tv, lui replica: "Non ho certo bisogno di lei per andare in tv. Dopo aver passato 30 anni della mia vita al fianco di Marina Ripa di Meana gli argomenti di certo non mi mancano per andare nei talk". E nel merito dei cattivi odori spiega: "Ho detto in tv che a Roma gira voce che lei non abbia un buon rapporto con il sapone. Ho usato toni scherzosi, le ho chiesto scusa se l’ho ferita perché non era mia intenzione farlo".

