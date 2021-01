Diletta Leotta, passione in hotel? Esplode il gossip: la sua nuova fiamma, qui viene giù Roma

11 gennaio 2021 a

a

a

Gossip scatenato su Diletta Leotta. Secondo Anna Pettinelli, l'attore turco Can Yaman, protagonista della fiction di Canale 5 Daydreamer e multato di 400 euro per aver provocato il clamoroso assembramento di fan pochi giorni fa a Roma, sarebbe la nuova fiamma della bella conduttrice sportiva di DAZN. La bomba è stata sganciata dalla Pettinelli su Radio RDS, e ci sarebbe un indizio molto sospetto. Una story della stessa Leotta, omaggiata di un sontuoso mazzo di fiori con una singola rosa rossa, simbolo di passione.

Come si è infilata nel van (e con chi): un grosso guaio per Diletta Leotta, scatta il massacro | Guarda

Attenzione, però, a far drizzare le antenne è la canzone in sottofondo alle Stories su Instagram, un brano di Paola Turci il cui testo recita: "Brillano su tutte le amanti che ti sei divorato, come un lupo affamato, bello come uno zingaro". Parole che calzano perfettamente con il bel turco, nuovo sex symbol del pubblico femminile italiano. E le riprese della Leotta sono state fatte proprio nello stesso albergo in cui ha soggiornato e soggiorna ancora Can Yaman, in Italia per girare uno spot con Claudia Gerini per la regia di Ferzan Ozpetek.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.