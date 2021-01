Grande Fratello Vip, "mi sarei ammazzata". Dayane Mello crolla in lacrime: "Umiliata da Balotelli"

12 gennaio 2021 a

"Mi sarei voluta ammazzare". Il dramma di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver incontrato la madre ex prostituta durante la diretta del lunedì sera (momento di alto impatto emotivo), la bella top model brasiliana ha accusato il colpo e martedì mattina si è sfogata con Cecilia Capriotti sotto il piumone: "Sono stata umiliata come donna da Francesco, da Mario e come madre da Franceska... Mi sarei voluta ammazzare perché mi sono sentita sbagliata".

La battutaccia a sfondo sessuale di Mario Balotelli ("Mi dice vieni dentro poi dice mi fai male"), le accuse di Franceska Pepe ("Non ha fatto la madre") e la freddezza con Francesco Oppini dopo una forte amicizia iniziale, insomma, l'hanno segnata. "Non posso farcela ad essere giudicata anche per la mia storia", crolla Dayane con le lacrime agli occhi, riferendosi alla propria infanzia difficile e al rapporto conflittuale con la madre.

