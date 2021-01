Grande Fratello Vip, "tu mi hai tradita". Cecilia Capriotti fa piangere di nuovo Maria Teresa Ruta

13 gennaio 2021 a

Ha fatto piangere Maria Teresa Ruta, ma Cecilia Capriotti non si pente di nulla. Al Grande Fratello Vip su Canale 5 va in onda il crollo emotivo della conduttrice, accusata dalla Capriotti di averla nominata a tradimento. La scenata ha portato alle lacrime della Ruta, mentre Cecilia è stata accusata dagli altri coinquilini di essere stata troppo dura. "Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima? Sto male!", ha sbottato. "Non ho avuto reazioni esagerate. Ho la coscienza a posto, ho subito io un'ingiustizia da parte sua. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Sti giochini a me non piacciono più". La Ruta le avrebbe fatto confidare "cose assurde e poi mi ha detto che mi ha nominata perché non ci parliamo...".



Inevitabile il confronto tra le due. "L'ho visto come un tradimento. L'ho vissuto come un tradimento. Io ti vedo come una madre, Maria Teresa...", le ha confessato la Capriotti. Alla fine le due si sono abbracciate, commosse. Finita qui, per il momento.

