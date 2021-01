Grande Fratello Vip, le lacrime di Maria Teresa Ruta che spaventano: "L'incidente d'auto e quello strano sogno"

Francesco Fredella 11 gennaio 2021 a

a

a

Ora Maria Teresa Ruta molla il colpo. Non ce la fa più. Non riesce a mantenere la calma e piange nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Si sfoga. Si dispera. "Mi sento ingombrante", dice dinanzi ad un timido raggio di sole che illumina la casa. Non è l’unica a stare male: il peso dei 4 mesi di permanenza al GF Vip iniziano a farsi sentire.



"Limonare sì, il resto no?". Filippo Nardi, una granata su Signorini: perché era assente al Capodanno del GF Vip

"Faccio sogni strani ultimamente, per esempio ieri ho sognato che mio fratello era all'aeroporto, appena esco voglio comprare un biglietto aereo e farlo venire qua", confida Dayane Mello alla Ruta. Che ascolta con attenzione le sue parole. La Ruta: "Mi rendo conto di essere anche molto ingombrante, ma non con lui, con la sua fidanzata. Lei è più timida e riservata, ma la rispetto voglio solo che mio fratello sia felice", conclude la giornalista riferendosi a una vicenda personale: il fratello della Ruta è stato vittima di un incidente stradale poco prima del suo ingresso nella casa del GF Vip. Un pensiero che attanaglia la giornalista. Per questo motivo sente una forte responsabilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.