Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, "fonte più che certa". Il gossip esplosivo: Stefano De Martino che dice?

Belen Rodriguez aspetta un figlio dal suo compagno, Antonino Spinalbese: a sganciare la bomba è Novella 2000. Il settimanale assicura che l'indiscrezione arriva da una fonte più che certa e che ora manca solo la conferma dei diretti interessati. Il giornale riferisce anche che la gravidanza della showgirl sarebbe al terzo mese. La relazione tra Belen e il suo fidanzato, hairstylist di professione, è iniziata solo sul finire dell'estate, ma il loro feeling è cresciuto ogni giorno di più. Intanto, il suo ex, Stefano De Martino, va forte in tv, dove di recente è tornato con la trasmissione Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2. Una partenza con il botto, visto che il programma ha fatto registrare il record assoluto di ascolti per una puntata di esordio.

