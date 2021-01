Grande Fratello Vip, "la vita con te è stata crudele". Bettarini, la battutaccia che scatena il disastro

14 gennaio 2021 a

a

a

I vip non risparmiano rispostacce e frecciatine sui social a chi li attacca. Nella rubrica del Giornale dedicata alle stoccate di personaggi famosi compare Laura Chiatti. "Hai bisogno di farti giudicare, è giusto, Instagram esiste per questo", le ha scritto un utente sotto un post, una foto sexy a gambe scoperte. "E mi pagano pure! Pensa che culo che ho!", ha replicato l'attrice. Poi c'è Mara Maionchi, che non è molto presente sui social, ma quando fa la sua comparsa non ce n'è per nessuno. "Sembrate la pubblicità di uno stoccafisso", ha commentato qualcuno sotto una sua foto con Federica Pellegrini. "Meglio che esserne uno", ha risposta Mara. Anche Arisa, a quanto pare, ha la risposta pronta: dopo aver scritto sui social "Nessuno può tagliare la tua strada", una fan ha replicato "Asfaltati lungo il percorso della vita". Peccato che la prof di Amici abbia letto male la cadenza e infuriata ha ribattuto: "Asfaltati tu".

"Che ha detto?". Dayane Mello, bestemmia e squalifica? Lo sconcetto degli inquilini del GF Vip | Video

Non può mancare poi Stefano Bettarini, ancora arrabbiato per l'espulsione dal Grande Fratello Vip. Così quando una follower gli risponde per le rime, lui replica in modo offensivo: "Non meriti risposta!!! La vita è già stata abbastanza crudele con te". E infine Laura Pausini, che risponde con ironia proprio a tutti: "Necessito di qualcosa di largo e duro", ha scritto sotto il suo ultimo post una follower spagnola e la popstar italiana non si è trattenuta: "Beh, qui non lo troverai".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.