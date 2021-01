Grande Fratello Vip, "non lo escludo". Dayane Mello, la rivelazione intima e piccantissima dell'amica "particolare"

14 gennaio 2021 a

a

a

Dayane Mello torna a far parlare di sé: la modella brasiliana, concorrente del Grande Fratello Vip, spesso ha nominato all'interno della casa una sua amica lesbica di Viareggio, Allegra Ioppolo. Quest'ultima, intervenuta a Casa Chi, ha risposto ad alcune domande sul rapporto con la Mello. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto se mai ci potrà essere qualcosa di più di una semplice amicizia in futuro, la giovane ha replicato: "Se mi chiedi se ipoteticamente potrebbe esserci altro, allora io non lo escludo. Mai dire mai…”. L'amica di Dayane, poi, ha commentato anche il video che la mamma della modella le ha mandato direttamente dal Brasile. Nel video-messaggio, la donna ha chiesto alla figlia di non parlare più di lei nella casa, smentendo diverse cose dette sul suo conto in questi mesi. “Non mandi un video solo per sbugiardarla. Piuttosto stai in silenzio. Poteva chiedere come stava e dire altro", ha commentato la Ioppolo.

"Ma è impazzita?". Samantha De Grenet allibita: la gaffe pazzesca di Adua Del Vesco, sconcerto al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.