Grande Fratello Vip, nuovo orrore su Maria Teresa Ruta? Guenda e Filippo Nardi, grosso imbarazzo

Francesco Fredella 14 gennaio 2021 a

a

a

Guenda Goria conferma la nostra indiscrezione. Tra lei e Filippo Nardi non c’è nulla. "Siamo solo andati a prendere un caffè", racconta a Mattino 5. Solo pochi giorni fa un paparazzo aveva raccontato di un presunto flirt. Ma Nardi, in esclusiva a Liberoquotidiano.it qualche giorno fa, aveva detto: "Nulla di vero. Forse ci hanno fotografato durante un caffè". E oggi la reazione di Guenda "Smentisco la relazione…Semplicemente ci siamo incontrati in uno studio televisivo dopo esserci parlati tanto al telefono…Siamo andati a prendere un caffè...".

Intanto, Filippo Nardi - come un fiume in piena ha attaccato Maria Teresa Ruta, mamma di Guenda. E a Pomeriggio 5, Guenda ha ribadito: "A me dispiace perché non ha senso… Non so se il suo è stato un tentativo di ironia… Lui mi ha detto che è stato frainteso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.