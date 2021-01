Belen Rodriguez, "una fonte sicura ce lo conferma": tutto vero? Accelerata impensabile con la nuova fiamma

15 gennaio 2021 a

a

a

La voce circola da giorni, ma ora trova una pesantissima conferma. Si parla di Belen Rodriguez e della sua presunta gravidanza. Bene, sarebbe incinta: aspetterebbe un bebè da Antonino Spinalbese e sarebbe al terzo mese. Un giorno dopo le indiscrezioni sulla gravidanza rilanciate da Novella 2000, arriva una conferma dal sito 361 magazine, su cui si legge: "Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera". Insomma, la meravigliosa showgirl argentina sarebbe in attesa del secondogenito (Santiago, avuto con Stefano De Martino, ad oggi ha 7 anni). Da par suo, Belen non ha né confermato né smentito, limitandosi a pubblicare nelle story su Instagram alcuni momenti dolci che condivide con Spinalbese). Dunque, tutti in attesa di un cenno da parte della Rordiguez.

"Il nostro matrimonio non è fallito". Bomba di De Martino su Belen Rodriguez: cosa c'è davvero dietro la loro separazione

Cosa c'entra Belen con Zaniolo? "Scelta da lei": il clamoroso scoop sull'ex fidanzata, che lavoro fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.