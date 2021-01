Belen Rodriguez, avete visto che borsa sfoggia? Roba proibita ai comuni mortali, quanto costa: la cifra irreale

11 gennaio 2021 a

No, i soldi a Belen Rodriguez non mancano. Ovvio, giusto, scontato. E un'ultima fragorosa conferma a tal riguardo è arrivata da una foto postata su Instagram dalla showgirl argentina in cui fa capolino una borsa esclusiva. Assolutamente esclusiva. "Azzzz", scrive a corredo Belen. Un post che forse non tutti hanno compreso ma su cui ha indagato TgCom24: la Rodriguez, infatti, sfodera una Birkin Hermès, roba proibita ai comuni mortali. Nel dettaglio, dalla foto sembrerebbe una Birkin Hermès 35, in pelle di coccodrillo e colore Barenia Fauve. Il prezzo? Tenetevi forte: sul listino della maison transalpina non viene riportato, ma dai rivenditori quella borsa costa tra i 40mila e i 70mila euro. Un gioiello vero e proprio, insomma. Un regalo? Un acquisto? Chissà, di sicuro la foto in cui Belen la mostra arriva direttamente dalla Francia, Parigi, dove si trovava per ragioni di lavoro.

