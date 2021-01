Belen Rodriguez, Stefano De Martino confessa: "Il nostro matrimonio non è fallito", cosa c'è dietro la loro separazione

06 gennaio 2021 a

Stefano De Martino vuota il sacco. Tra i tanti argomenti l'ex ballerino, in un'intervista al settimanale Chi, deve affrontare anche quello su Belen Rodriguez, sua ex moglie. Dopo la riappacificazione i due infatti si sono nuovamente lasciati. “È difficile che un matrimonio duri tutta la vita“, premette. "I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”. Insomma, il conduttore di Rai 2 non nutre alcun rancore. Anzi, si dice "felicemente scapolo".

