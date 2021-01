Grande Fratello Vip, massacro per Alfonso Signorini: "Patetico, vergognoso". Scimmiotta la crisi di nervi della Ruta, finisce malissimo

19 gennaio 2021 a

a

a

Pioggia di critiche ad Alfonso Signorini. Ai telespettatori l'imitazione di Maria Teresa Ruta non è piaciuta affatto. La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 18 gennaio su Canale 5 si è aperta con lo sfogo della concorrente. In settimana la Ruta si è lasciata andare e tra lacrime e urla se l'è presa con i coinquilini: "Mi sono rotta i cog***ni, basta. Sono una persona e se sbaglio pago, votatemi. Basta. Posso essere una volta, dopo 120 giorni, un po' inca**a? Sono fatta così, non posso cambiare".

"Evitiamo". Signorini di sasso al GF Vip: il disastro di Maria Teresa Ruta, così questa cremina bianca nel barattolo

Così in diretta su Canale 5 il conduttore ne ha approfittato per chiedere spiegazioni. "Ho chiesto subito scusa a tutti - ha detto la diretta interessata - io ce l'ho con me stessa, non con loro". Ma a far indignare il pubblico è stato quanto accaduto dopo. Signorini ha infatti imitato la Ruta gridando "basta". Immediata la valanga di commenti negativi: "Ho visto veramente Signorini scimmiottare il crollo nervoso di una donna di sessant’anni? No dai forse sono io, non può essere vero" scrive un utente su Twitter. "Patetica imitazione di Signorini, vergognosa", gli fa eco un altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.