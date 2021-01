Meghan Markle, le drammatiche parole della madre: "Terrorizzati per la sua salute mentale"

19 gennaio 2021 a

E' passato poco più di un anno da quando Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di fare un passo indietro e lasciare la Royal Family. La scelta non è piaciuta a nessuno degli inquilini di Buckingham Palace, a partire dalla regina Elisabetta. Tuttavia, c'è qualcuno che ha sostenuto e approvato la decisione dei duchi di Sussex. Stiamo parlando di Doria Ragland, la madre della Markle, che addirittura avrebbe tirato un sospiro di sollievo, come riporta il Daily Express. La donna, infatti, non era convinta del nuovo stile di vita intrapreso dalla figlia a corte. "Era davvero preoccupata per la serenità e la salute mentale di Meghan", riportano alcuni tabloid. La signora Ragland temeva soprattutto che la giovane non riuscisse a sopportare la pressione dei media e della famiglia reale. Ed era turbata anche dalla possibilità che la duchessa si ritrovasse schiacciata dai doveri e da un ambiente ostile. E in effetti, la Markle aveva espresso più volte questo malessere in passato. Una volta dichiarò: "Ho davvero cercato di adottare questa sensibilità britannica del lasciarsi scivolare tutto addosso. Ci ho provato davvero, ma penso che ciò che ti provoca internamente sia davvero dannoso".

