Meghan Markle, l'ultima incredibile richiesta alla regina Elisabetta: ecco cosa vuole per "ripulire la sua immagine"

Meghan Markle vorrebbe cambiare cognome nella speranza di "cancellare gli errori del suo passato e ripulire la sua immagine". Stando ad alcune indiscrezioni, la moglie del principe Harry si vorrebbe far chiamare Meghan Windsor. Acquistando così il cognome del marito, o addirittura quello di Mountbatten-Windsor: il cognome ufficiale della famiglia reale britannica fin da quando Elisabetta è salita sul trono la prima volta. A rivelarlo è stato il tabloid inglese The Express. Non si sa se si tratta solo di un capriccio dell'ex attrice americana o se invece ci siano motivi più seri alla base. La richiesta di Meghan, comunque, sembra più un pretesto, visto che di solito nessuno dei reali inglesi ha mai usato il suo cognome. Harry, per esempio, si firma solo con il nome di battesimo. Pare, comunque, che l'intenzione principale della duchessa di Sussex sia quella di "ripulire il suo stesso passato", cercando di prendere le distanze da un padre e da una sorellastra che continuano a influire negativamente sulla sua immagine. Resta da vedere cosa deciderà adesso la regina Elisabetta.

